Спасатель подсказал, как выбрать гирлянду, чтобы не спалить квартиру

В преддверии Нового года и Рождества сильно возрастает риск пожаров из-за замыкания электропроводки. Как рассказал kp.ru начальник пожарно-спасательной части № 300 Подмосковья Владимир Пискун, это нередко случается у тех, кто вешает гирлянду на ёлку или штору. Огонь распространяется быстро, а дым токсичен. Два-три вдоха — и человек теряет сознание.

Чтобы минимизировать риск подобной ситуации, нужно выбирать гирлянду по ряду параметров. Прежде всего к изделию должен прилагаться сертификат на продукцию. На всех проводах с интервалом в метр должна быть маркировка. В ней прописывается, что это за провод, какое он имеет сечение и номинальную мощность, когда он выпущен и кто изготовитель. На нём также должен быть знак Евразийского союза.

Если изделие продаётся дешевле, чем его аналоги, нужно задаться вопросом, на чём сэкономил производитель. Безопаснее приобретать гирлянды в крупных сетевых торговых точках. Перед покупкой нужно внимательно осмотреть изделие на наличие разрывов в изоляции или в оболочке на проводах. Ещё один нюанс: светодиоды считаются безопаснее лампочек.

После покупки гирлянды тоже не стоит терять бдительность. Подключать изделие нужно напрямую к розетке, минуя переходники и удлинители. Неисправную гирлянду не нужно ремонтировать, её надо выбросить.

Уходя из дома и ложась спать, нужно выключать огоньки, так как достаточно одного скачка напряжения, чтобы начался пожар. При наличии в квартире домашних животных стоит держать ухо востро, так как они склонны грызть провода.

Правильным решением будет завести дымовой датчик, работающий от батарейки. Его можно закрепить на потолке или положить на шкаф. Он разбудит ночью в случае опасности или хотя бы вовремя привлечёт внимание, пока вы находитесь в другой комнате. И, конечно, под рукой должен быть огнетушитель.

"Огнетушители в домах — большая редкость, но они могут спасти жизнь. Лучше брать порошковый, он подходит для разных классов возгораний: электричества и твёрдых веществ, жидких. Брать нужно огнетушитель объёмом не менее четырёх литров. У меня дома — 8-литровый. На каждом изделии есть подробная инструкция, как им пользоваться: выдёргиваете защитную чеку, направляете раструб в очаг пожара, нажимаете. Никаких особых усилий не нужно, с огнетушителем справится любой", — пояснил Пискун.