Гирлянда на шторах могла стать причиной страшного пожара в Москве, унёсшего жизни двоих детей
SHOT: Смертельный пожар в центре Москвы начался из-за гирлянды в детской комнате
Страшный пожар в центре Москвы, в котором погибли двое маленьких детей, мог начаться из-за гирлянды. По данным SHOT, она висела на шторах в детской комнате.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвинений пока никому не предъявили. Матери в момент пожара не было дома, с ней на данный момент работают психологи. Тем временем 48-летний отец семейства находится в реанимации с сильными ожогами 10% тела и отравлением продуктами горения.
Напомним, страшный пожар охватил квартиру на десятом этаже дома на Библиотечной улице минувшим вечером. Оба находившихся внутри ребёнка скончались от отравления угарным газом.