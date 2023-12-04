Гирлянда на шторах могла стать причиной страшного пожара в Москве, унёсшего жизни двоих детей

Страшный пожар в центре Москвы, в котором погибли двое маленьких детей, мог начаться из-за гирлянды. По данным SHOT , она висела на шторах в детской комнате.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвинений пока никому не предъявили. Матери в момент пожара не было дома, с ней на данный момент работают психологи. Тем временем 48-летний отец семейства находится в реанимации с сильными ожогами 10% тела и отравлением продуктами горения.