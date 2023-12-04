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4 декабря, 06:54

Гирлянда на шторах могла стать причиной страшного пожара в Москве, унёсшего жизни двоих детей

SHOT: Смертельный пожар в центре Москвы начался из-за гирлянды в детской комнате

Страшный пожар в центре Москвы, в котором погибли двое маленьких детей, мог начаться из-за гирлянды. По данным SHOT, она висела на шторах в детской комнате.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвинений пока никому не предъявили. Матери в момент пожара не было дома, с ней на данный момент работают психологи. Тем временем 48-летний отец семейства находится в реанимации с сильными ожогами 10% тела и отравлением продуктами горения.

Страшный пожар в Хабаровском крае унёс жизни матери и трёх детей

Страшный пожар в Хабаровском крае унёс жизни матери и трёх детей

Напомним, страшный пожар охватил квартиру на десятом этаже дома на Библиотечной улице минувшим вечером. Оба находившихся внутри ребёнка скончались от отравления угарным газом.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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