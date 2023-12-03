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3 декабря, 16:45

Двое детей погибли при пожаре в многоэтажке в центре Москвы

<p>Пожар в жилом доме на Библиотечной улице в центре Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/dtp777/19075" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДТП ЧМ Москва и МО</a></p>

Пожар в жилом доме на Библиотечной улице в центре Москвы. Обложка © Telegram / ДТП ЧМ Москва и МО

Двое детей погибли в результате пожара в центре Москвы. Как сообщает Mash, возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки, расположенной на Библиотечной улице.

Последствия пожара в квартире в центре Москвы, из-за которого погибли двое детей. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

По информации телеграм-канала, из загоревшейся квартиры спасатели вызволили трёх человек в тяжёлом состоянии. 49-летнего мужчину удалось довезти до больницы, а двое детей — девятилетняя девочка и четырёхлетний мальчик — погибли по дороге. Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Четыре ребёнка погибли на пожаре в частном доме под Краснодаром

Четыре ребёнка погибли на пожаре в частном доме под Краснодаром

Ранее Лайф писал, что пожар в посёлке Охотск Хабаровского края унёс жизни матери и троих детей. Пламя охватило квартиру двухэтажного деревянного дома.

Наталья Исакова
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