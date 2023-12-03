Двое детей погибли при пожаре в многоэтажке в центре Москвы

Двое детей погибли в результате пожара в центре Москвы. Как сообщает Mash, возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки, расположенной на Библиотечной улице.

Последствия пожара в квартире в центре Москвы, из-за которого погибли двое детей. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

По информации телеграм-канала, из загоревшейся квартиры спасатели вызволили трёх человек в тяжёлом состоянии. 49-летнего мужчину удалось довезти до больницы, а двое детей — девятилетняя девочка и четырёхлетний мальчик — погибли по дороге. Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.