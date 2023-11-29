Четыре ребёнка погибли на пожаре в частном доме под Краснодаром
МЧС: На Кубани при пожаре в частном доме погибли четверо детей и двое взрослых
Сгоревший частный дом в посёлке Высоцком Краснодарского края. Фото © t.me / МЧС России
Возгорание частного дома произошло в посёлке Высоцком Краснодарского края, в результате чего погибли четверо детей и двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сгоревший частный дом на Кубани, где погибло шесть человек. Видео © t.me / МЧС России
"Горел частный дом в посёлке Высоцком Краснодарского края. Огнём было охвачено жильё на площади 72 квадратных метра. Пламя ликвидировали четырнадцать специалистов и шесть единиц техники МЧС России. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории для установления причин пожара", — рассказали в телеграм-канале ведомства.
В МЧС добавили, что в доме проживали четыре ребёнка в возрасте от двух до одиннадцати лет, а также их родители — супруги 1990 и 1991 года рождения. Семья не состояла на учёте как неблагополучная. Кроме того, в жилище был установлен пожарный извещатель.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту пожара. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.
Ранее Лайф писал, что деревянная многоэтажка вспыхнула в городе Ялуторовске Тюменской области. Пожар унёс жизни троих детей 2008, 2010 и 2012 года рождения. Они проживали в квартире на втором этаже.