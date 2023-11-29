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29 ноября, 07:14

Четыре ребёнка погибли на пожаре в частном доме под Краснодаром

МЧС: На Кубани при пожаре в частном доме погибли четверо детей и двое взрослых

<p>Сгоревший частный дом в посёлке Высоцком Краснодарского края. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/13693" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Сгоревший частный дом в посёлке Высоцком Краснодарского края. Фото © t.me / МЧС России

Возгорание частного дома произошло в посёлке Высоцком Краснодарского края, в результате чего погибли четверо детей и двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сгоревший частный дом на Кубани, где погибло шесть человек. Видео © t.me / МЧС России

"Горел частный дом в посёлке Высоцком Краснодарского края. Огнём было охвачено жильё на площади 72 квадратных метра. Пламя ликвидировали четырнадцать специалистов и шесть единиц техники МЧС России. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории для установления причин пожара", — рассказали в телеграм-канале ведомства.

В МЧС добавили, что в доме проживали четыре ребёнка в возрасте от двух до одиннадцати лет, а также их родители — супруги 1990 и 1991 года рождения. Семья не состояла на учёте как неблагополучная. Кроме того, в жилище был установлен пожарный извещатель.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту пожара. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.

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Ранее Лайф писал, что деревянная многоэтажка вспыхнула в городе Ялуторовске Тюменской области. Пожар унёс жизни троих детей 2008, 2010 и 2012 года рождения. Они проживали в квартире на втором этаже.

Ян Поланин
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