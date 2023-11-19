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19 ноября, 20:31

Трое детей сгорели в страшном пожаре под Тюменью

МЧС: Пожар в многоэтажке в Ялуторовске Тюменской области унёс жизни троих детей

Деревянная многоэтажка вспыхнула в городе Ялуторовске Тюменской области. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали некоторых жильцов и потушили огонь, охвативший квартиру на первом этаже, однако жертв избежать не удалось.

"Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 года рождения, они проживали в квартире на втором этаже", — отметила пресс-служба МЧС РФ.

Спасатели ликвидируют пожар в многоэтажке в Ялуторовске. Видео © t.me / МЧС России

Площадь пожара составила сто квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 22 спасателя на пяти единицах техники. Спасти детей мог бы специальный извещатель, однако он не был установлен в доме, констатировали в министерстве.

Мать и пятеро детей сгорели заживо в автомобиле в Турции

Мать и пятеро детей сгорели заживо в автомобиле в Турции

Похожий случай произошёл неделей ранее в Подольске. Там пожар в двухэтажном гараже унёс жизни женщины и её ребёнка.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Илья Пушкарев
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