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12 ноября, 00:04

В Подольске при пожаре в гараже погибли женщина и её двухлетняя дочь

<p>В Подольске при пожаре в гараже погибли женщина и её двухлетняя дочь. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gsuskmosobl/1650" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Московской области</a></p>

В Подольске при пожаре в гараже погибли женщина и её двухлетняя дочь. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

В Подольске в субботу, 11 ноября, случился пожар в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск, погибли женщина с ребёнком. Информация об этом опубликована в телеграм-канале СК России по Московской области.

"Из горящего гаража удалось выбежать трём пострадавшим, которым была оказана медицинская помощь. После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и её 30-летней матери", — сообщило ведомство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины возгорания.

На пороховом заводе под Тамбовом, где летом произошло ЧП, прогремел новый взрыв

На пороховом заводе под Тамбовом, где летом произошло ЧП, прогремел новый взрыв

А ранее в городе Ливны Орловской области пожарные спасли из полыхающей квартиры 99-летнюю женщину, от огня частично пострадала комната. Эвакуировано было ещё семь человек.

Лариса Сафронова
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