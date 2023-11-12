В Подольске при пожаре в гараже погибли женщина и её двухлетняя дочь
В Подольске при пожаре в гараже погибли женщина и её двухлетняя дочь. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
В Подольске в субботу, 11 ноября, случился пожар в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск, погибли женщина с ребёнком. Информация об этом опубликована в телеграм-канале СК России по Московской области.
"Из горящего гаража удалось выбежать трём пострадавшим, которым была оказана медицинская помощь. После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и её 30-летней матери", — сообщило ведомство.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины возгорания.
А ранее в городе Ливны Орловской области пожарные спасли из полыхающей квартиры 99-летнюю женщину, от огня частично пострадала комната. Эвакуировано было ещё семь человек.