В Подольске при пожаре в гараже погибли женщина и её двухлетняя дочь

В Подольске в субботу, 11 ноября, случился пожар в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск, погибли женщина с ребёнком. Информация об этом опубликована в телеграм-канале СК России по Московской области.

"Из горящего гаража удалось выбежать трём пострадавшим, которым была оказана медицинская помощь. После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и её 30-летней матери", — сообщило ведомство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины возгорания.