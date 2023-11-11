На пороховом заводе под Тамбовом, где летом произошло ЧП, прогремел новый взрыв
SHOT: В Котовске Тамбовской области на пороховом заводе произошёл взрыв
В ночь на субботу, 11 ноября, в Тамбовской области произошёл взрыв на пороховом заводе в Котовске. Как передаёт телеграм-канал SHOT, опубликовавший видео с места происшествия, возник пожар на площади 300 квадратных метров.
Последствия взрыва в городе Котовск в Тамбовской области. Видео © t.me / SHOT
В настоящее время сведений о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.
Напомним, в июне этого года в Котовске произошёл аналогичный инцидент, который повлёк куда более трагические последствия. Взрыв на Тамбовском пороховом заводе случился 20 июня, площадь возгорания составила один квадратный метр. Тогда в результате происшествия пострадали 18 человек, пять из них погибли и 13 были госпитализированы. Губернатор области Максима Егорова заявил, что причиной инцидента стал человеческий фактор.
t.me / SHOT