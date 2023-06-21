Число пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе возросло до 13
Спасатели на месте взрыва на заводе в Котовске. Обложка © ГУ МЧС России по Тамбовской области
Число пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе в Котовске возросло до 13, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Все они госпитализированы, ещё пятеро погибли.
"Пострадали 18 человек, пять из них погибли и 13 госпитализированы", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошёл 20 июня, площадь возгорания составила один квадратный метр. По словам губернатора области Максима Егорова, причиной инцидента стал человеческий фактор. В пресс-службе предприятия уточнили, что детонация произошла при проведении монтажных работ сторонним подрядчиком. Как сообщили в Следственном комитете, погибло пять человек.