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21 июня, 06:53

Число пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе возросло до 13

<p>Спасатели на месте взрыва на заводе в Котовске. Обложка © <a href="https://68.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5044125" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Тамбовской области</a></p>

Спасатели на месте взрыва на заводе в Котовске. Обложка © ГУ МЧС России по Тамбовской области

Число пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе в Котовске возросло до 13, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Все они госпитализированы, ещё пятеро погибли.

"Пострадали 18 человек, пять из них погибли и 13 госпитализированы", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошёл 20 июня, площадь возгорания составила один квадратный метр. По словам губернатора области Максима Егорова, причиной инцидента стал человеческий фактор. В пресс-службе предприятия уточнили, что детонация произошла при проведении монтажных работ сторонним подрядчиком. Как сообщили в Следственном комитете, погибло пять человек.

Матвей Константинов
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