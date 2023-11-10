В Орловской области из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину

В городе Ливны Орловской области пожарные спасли из полыхающей квартиры 99-летнюю женщину, от огня частично пострадала комната. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

"В 07:15 поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже. К месту незамедлительно прибыли сотрудники 7-й ПСЧ и 8-й ПЧ Ливенского района, которыми из квартиры была спасена пожилая женщина (99 лет). От огня частично пострадала комната на пяти квадратных метрах", — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что спасатели также эвакуировали семь человек. Причина пожара выясняется.