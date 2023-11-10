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10 ноября, 15:02

В Орловской области из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину

<p>Пожарные тушат возгорание в квартире на втором этаже дома в городе Ливны Орловской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_orel/8028" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Орловской области</a></p>

Пожарные тушат возгорание в квартире на втором этаже дома в городе Ливны Орловской области. Обложка © Telegram / МЧС Орловской области

В городе Ливны Орловской области пожарные спасли из полыхающей квартиры 99-летнюю женщину, от огня частично пострадала комната. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

"В 07:15 поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже. К месту незамедлительно прибыли сотрудники 7-й ПСЧ и 8-й ПЧ Ливенского района, которыми из квартиры была спасена пожилая женщина (99 лет). От огня частично пострадала комната на пяти квадратных метрах", — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что спасатели также эвакуировали семь человек. Причина пожара выясняется.

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Никита Осипов
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