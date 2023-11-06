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6 ноября, 12:28

Подросток погиб в загоревшемся частном доме в деревне Сафоново

Возгорание частного дома произошло в деревне Сафоново Челябинской области. В пожаре погиб молодой человек.

Сотрудники пожарной помощи установили, что сгоревший дом использовался под дачу. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте обнаружили тело подростка, сына хозяев дома. Он приехал к родителям накануне, передаёт Ura.ru.

Оказалось, что в доме использовалось печное отопление, тогда как пожарный извещатель отсутствовал. В скором времени будут установлены все обстоятельства происшествия.

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Ранее Лайф писал, что пожар на площади 2200 квадратных метров вспыхнул на складе с упаковками корма для животных в Татарстане. По предварительной информации, пострадавших нет.

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ГУ МЧС по Челябинской области

Ян Поланин
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