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5 ноября, 18:37

Адское пламя разгорелось на складе в Татарстане на площади 2200 квадратов

Пожар вспыхнул на складе с упаковками для корма животных в Татарстане

В селе Старое Дрожжаное в Татарстане горит склад с фасовочными упаковками для корма животных. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар на складе в селе Старое Дрожжаное в Татарстане. Видео © t.me / МЧС России

"В селе Старое Дрожжаное горит склад с фасовочной упаковкой для корма животных. По предварительной информации, пострадавших нет. Всего на месте работает 36 специалистов и 16 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в публикации ведомства.

По информации регионального главка МЧС, пламя распространилось на площади 2200 квадратных метров. В 19:55 ранг пожара повышен до № 3.

В России впервые с 16 марта не зафиксировали ни одного лесного пожара

В России впервые с 16 марта не зафиксировали ни одного лесного пожара

А 3 ноября стало известно о том, что четыре ребёнка погибли в результате пожара в жилом доме в городе Ковылкино в Мордовии. По информации СК РФ, дети в момент возгорания находились дома одни, а их мать на улице занималась подсобным хозяйством.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Юрий Лысенко
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