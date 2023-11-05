Адское пламя разгорелось на складе в Татарстане на площади 2200 квадратов

В селе Старое Дрожжаное в Татарстане горит склад с фасовочными упаковками для корма животных. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар на складе в селе Старое Дрожжаное в Татарстане. Видео © t.me / МЧС России

"В селе Старое Дрожжаное горит склад с фасовочной упаковкой для корма животных. По предварительной информации, пострадавших нет. Всего на месте работает 36 специалистов и 16 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в публикации ведомства.

По информации регионального главка МЧС, пламя распространилось на площади 2200 квадратных метров. В 19:55 ранг пожара повышен до № 3.