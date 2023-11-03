В Мордовии четверо маленьких детей сгорели заживо в жутком пожаре

Четыре ребёнка погибли в результате пожара в жилом доме в городе Ковылкино в Мордовии. О трагедии сообщает пресс-служба СК России.

Кадры с места пожара в Мордовии, где погибли четверо маленьких детей. Видео © Telegram / Следком

По данным ведомства, дети в момент возгорания находились дома одни, а их мать на улице занималась подсобным хозяйством. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

Глава Мордовии Артём Здунов выразил соболезнования семье погибших и пообещал оказать им помощь с жильём. По его словам, сейчас с разбитой горем матерью работают психологи. Как пишут местные паблики, погибшим детям было от пяти месяцев до пяти лет.