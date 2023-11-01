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31 октября, 23:13

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске

<p>Горящий частный дом в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/12747?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Горящий частный дом в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / МЧС России

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что в доме не было пожарного извещателя. Первый пожарный расчёт прибыл через десять минут после поступления сообщения, к этому моменту огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К утру возгорание ликвидировали. Сейчас устанавливаются его причины.

Два человека пострадали при пожаре на газовой заправке в районе Шереметьева

Два человека пострадали при пожаре на газовой заправке в районе Шереметьева

Всего в тушении участвовали 15 сотрудников и пять единиц техники.

Ранее Лайф рассказывал, как в Череповце пожар вспыхнул прямо во время танца новобрачных. В целом свадебный вечер завершился благополучно, обошлось без пострадавших.

Артур Лапсаков
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