Два человека погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что в доме не было пожарного извещателя. Первый пожарный расчёт прибыл через десять минут после поступления сообщения, к этому моменту огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К утру возгорание ликвидировали. Сейчас устанавливаются его причины.

Всего в тушении участвовали 15 сотрудников и пять единиц техники.