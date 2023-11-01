Два человека погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске
Горящий частный дом в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / МЧС России
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В ведомстве уточнили, что в доме не было пожарного извещателя. Первый пожарный расчёт прибыл через десять минут после поступления сообщения, к этому моменту огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К утру возгорание ликвидировали. Сейчас устанавливаются его причины.
Всего в тушении участвовали 15 сотрудников и пять единиц техники.
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