Огненная свадьба: В Череповце пожар вспыхнул прямо во время танца новобрачных
SHOT: На свадьбе в Череповце во время танца молодожёнов вспыхнул пожар
Во время празднования свадьбы в Череповце произошёл пожар. Как сообщает SHOT, огонь возник в зале прямо во время танца супругов.
Во время празднования свадьбы в Череповце произошёл пожар. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в зале торжеств "Платина холл" на улице Леднёва. Во время танца новобрачных зажгли римские огни, искры от которых попали на украшения, из-за чего те моментально вспыхнули. К счастью, гости не растерялись и быстро потушили возгорание. В целом свадебный вечер завершился благополучно, обошлось без пострадавших.
А ранее Лайф рассказывал, что фейерверк на свадьбе в Ираке привёл к пожару, унёсшему более 100 жизней. Огонь распространился очень быстро, так как в нарушение техники безопасности в свадебном зале находились легковоспламеняющиеся панели.
Кадр из видео Telegram / SHOT