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28 октября, 16:50

Огненная свадьба: В Череповце пожар вспыхнул прямо во время танца новобрачных

SHOT: На свадьбе в Череповце во время танца молодожёнов вспыхнул пожар

Во время празднования свадьбы в Череповце произошёл пожар. Как сообщает SHOT, огонь возник в зале прямо во время танца супругов.

Во время празднования свадьбы в Череповце произошёл пожар. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в зале торжеств "Платина холл" на улице Леднёва. Во время танца новобрачных зажгли римские огни, искры от которых попали на украшения, из-за чего те моментально вспыхнули. К счастью, гости не растерялись и быстро потушили возгорание. В целом свадебный вечер завершился благополучно, обошлось без пострадавших.

А ранее Лайф рассказывал, что фейерверк на свадьбе в Ираке привёл к пожару, унёсшему более 100 жизней. Огонь распространился очень быстро, так как в нарушение техники безопасности в свадебном зале находились легковоспламеняющиеся панели.

Причиной мощного пожара в гостинице в Татарстане мог стать непотушенный окурок сигареты

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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