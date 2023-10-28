Огненная свадьба: В Череповце пожар вспыхнул прямо во время танца новобрачных

Во время празднования свадьбы в Череповце произошёл пожар. Как сообщает SHOT, огонь возник в зале прямо во время танца супругов.

Во время празднования свадьбы в Череповце произошёл пожар. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в зале торжеств "Платина холл" на улице Леднёва. Во время танца новобрачных зажгли римские огни, искры от которых попали на украшения, из-за чего те моментально вспыхнули. К счастью, гости не растерялись и быстро потушили возгорание. В целом свадебный вечер завершился благополучно, обошлось без пострадавших.