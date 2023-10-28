Причиной мощного пожара в гостинице в Татарстане мог стать непотушенный окурок сигареты

В Набережных Челнах сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в гостинице Kamarooms. Это произошло в 11:05. До этого, в 10:45, пожар был локализован. Как пишет SHOT, предварительно, возгорание возникло из-за окурка, который не потушил один из постояльцев. Именно эту версию рассматривает следствие.

Пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Уточняется, что в результате пожара фасад здания полностью выгорел. В управлении МЧС по Республике Татарстан указали, что из здания были эвакуированы 72 человека. Никто из них не пострадал. В ведомстве также указали, что загорелись кровля и утеплитель фасада гостиницы на третьем и четвёртом этажах.