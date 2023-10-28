Причиной мощного пожара в гостинице в Татарстане мог стать непотушенный окурок сигареты
Открытое горение при пожаре в гостинице в Набережных Челнах ликвидировано
Пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
В Набережных Челнах сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в гостинице Kamarooms. Это произошло в 11:05. До этого, в 10:45, пожар был локализован. Как пишет SHOT, предварительно, возгорание возникло из-за окурка, который не потушил один из постояльцев. Именно эту версию рассматривает следствие.
Пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Уточняется, что в результате пожара фасад здания полностью выгорел. В управлении МЧС по Республике Татарстан указали, что из здания были эвакуированы 72 человека. Никто из них не пострадал. В ведомстве также указали, что загорелись кровля и утеплитель фасада гостиницы на третьем и четвёртом этажах.
Напомним, на Московском проспекте в Набережных Челнах в гостинице Kamarooms утром 28 октября произошёл мощный пожар. Сообщалось, что горели все четыре этажа здания. Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров.