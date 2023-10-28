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28 октября, 08:39

Причиной мощного пожара в гостинице в Татарстане мог стать непотушенный окурок сигареты

Открытое горение при пожаре в гостинице в Набережных Челнах ликвидировано

<p>Пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchstatarstan/2344" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Республике Татарстан</a></p>

Пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Набережных Челнах сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в гостинице Kamarooms. Это произошло в 11:05. До этого, в 10:45, пожар был локализован. Как пишет SHOT, предварительно, возгорание возникло из-за окурка, который не потушил один из постояльцев. Именно эту версию рассматривает следствие.

Пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Уточняется, что в результате пожара фасад здания полностью выгорел. В управлении МЧС по Республике Татарстан указали, что из здания были эвакуированы 72 человека. Никто из них не пострадал. В ведомстве также указали, что загорелись кровля и утеплитель фасада гостиницы на третьем и четвёртом этажах.

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"Быстрее!": Появилось видео, на котором люди босиком выбегают из горящей гостиницы в Татарстане

Напомним, на Московском проспекте в Набережных Челнах в гостинице Kamarooms утром 28 октября произошёл мощный пожар. Сообщалось, что горели все четыре этажа здания. Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров.

Илья Суриков
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