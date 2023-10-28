"Быстрее!": Появилось видео, на котором люди босиком выбегают из горящей гостиницы в Татарстане

Из горящего здания гостиницы Kamarooms на Московском проспекте в Набережных Челнах люди выбегали босиком. Соответствующие видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как одна из женщин выбегает из горящего здания, а другая стоит босиком на снегу.

Люди выбегают из горящей гостиницы в Набережных Челнах. Видео © Telegram / 112 / Набережные Челны Life

Персонал и постояльцев гостиницы эвакуировали. Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают 77 специалистов и 25 единиц техники.