"Быстрее!": Появилось видео, на котором люди босиком выбегают из горящей гостиницы в Татарстане
Люди выбежали из горящей гостиницы в Набережных Челнах босиком по снегу
Из горящего здания гостиницы Kamarooms на Московском проспекте в Набережных Челнах люди выбегали босиком. Соответствующие видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как одна из женщин выбегает из горящего здания, а другая стоит босиком на снегу.
Люди выбегают из горящей гостиницы в Набережных Челнах. Видео © Telegram / 112 / Набережные Челны Life
Персонал и постояльцев гостиницы эвакуировали. Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают 77 специалистов и 25 единиц техники.
Напомним, утром 28 октября в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах произошёл крупный пожар. Сообщение о нём поступило в МЧС в 9:40. Огнём оказались охвачены все четыре этажа здания. На место прибыли специалисты, которые приступили к тушению огня и эвакуации людей.
Telegram / 112