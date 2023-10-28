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28 октября, 08:17

"Быстрее!": Появилось видео, на котором люди босиком выбегают из горящей гостиницы в Татарстане

Люди выбежали из горящей гостиницы в Набережных Челнах босиком по снегу

Из горящего здания гостиницы Kamarooms на Московском проспекте в Набережных Челнах люди выбегали босиком. Соответствующие видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как одна из женщин выбегает из горящего здания, а другая стоит босиком на снегу.

Люди выбегают из горящей гостиницы в Набережных Челнах. Видео © Telegram / 112 / Набережные Челны Life

Персонал и постояльцев гостиницы эвакуировали. Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают 77 специалистов и 25 единиц техники.

Сильный пожар вспыхнул в гостинице на юго-западе Москвы, идёт эвакуация людей

Сильный пожар вспыхнул в гостинице на юго-западе Москвы, идёт эвакуация людей

Напомним, утром 28 октября в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах произошёл крупный пожар. Сообщение о нём поступило в МЧС в 9:40. Огнём оказались охвачены все четыре этажа здания. На место прибыли специалисты, которые приступили к тушению огня и эвакуации людей.

Обложка ©

Telegram / 112

Илья Суриков
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