Сильный пожар вспыхнул в гостинице на юго-западе Москвы, идёт эвакуация людей
В Москве на территории гостиницы "Узкое", которая расположена в районе Ясенево, произошёл крупный пожар. На кадрах с места ЧП видно, что из окон здания валит густой чёрный дым. Очаг возгорания находится на третьем этаже.
Кадры пожара в гостинице "Узкое" в Москве. Видео © LIFE
По данным Лайфа, из горящей гостиницы удалось спустить по автолестнице 20 гостей и сотрудников. На данный момент спасатели пытаются добраться до двух человек, которые оказались заблокированы на третьем этаже. Пожару присвоен первый ранг, эвакуация людей продолжается.
А ранее в Ленинградской области вспыхнул пожар у одного из гипермаркетов. Перед этим местные жители слышали несколько "хлопков". На видео Лайфа — поднимающийся столб дыма и языки пламени.
Кадр из видео LIFE