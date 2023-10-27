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27 октября, 09:42

Сильный пожар вспыхнул в гостинице на юго-западе Москвы, идёт эвакуация людей

В Москве на территории гостиницы "Узкое", которая расположена в районе Ясенево, произошёл крупный пожар. На кадрах с места ЧП видно, что из окон здания валит густой чёрный дым. Очаг возгорания находится на третьем этаже.

Кадры пожара в гостинице "Узкое" в Москве. Видео © LIFE

По данным Лайфа, из горящей гостиницы удалось спустить по автолестнице 20 гостей и сотрудников. На данный момент спасатели пытаются добраться до двух человек, которые оказались заблокированы на третьем этаже. Пожару присвоен первый ранг, эвакуация людей продолжается.

Из-за пожара в административном здании в Якутске люди вылезли на карнизы, чтобы спастись

Из-за пожара в административном здании в Якутске люди вылезли на карнизы, чтобы спастись

А ранее в Ленинградской области вспыхнул пожар у одного из гипермаркетов. Перед этим местные жители слышали несколько "хлопков". На видео Лайфа — поднимающийся столб дыма и языки пламени.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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