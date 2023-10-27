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27 октября, 07:43

Из-за пожара в административном здании в Якутске люди вылезли на карнизы, чтобы спастись

В Якутске один человек погиб из-за крупного пожара в административном здании

<p>Пожар в административном здании в Якутске. Обложка © <a href="https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5133617" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)</a></p>

Пожар в административном здании в Якутске. Обложка © ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

В Якутске произошёл пожар в административном здании на проспекте Ленина. В результате случившегося погиб один человек, ещё восемь пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). На данный момент возгорание ликвидировано.

Пожар в административном здании в Якутске. Видео © Telegram / Mash

"Спасено 52 человека с помощью автолестницы и звеньями ГДЗС, из них передано в карету скорой помощи восемь человек и эвакуировано 25 человек. К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара один человек погиб", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании в Якутске. Видео © Telegram / МЧС России

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Во время пожара работники офисов на последних этажах вылезли на карнизы, чтобы спастись от огня. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На месте работают дознаватель МЧС и специалисты пожарной лаборатории. Устанавливаются виновник пожара, причина и ущерб от возгорания.

  • Пожар в административном здании в Якутске. Фото © Telegram / МЧС России
    Пожар в административном здании в Якутске. Фото © Telegram / МЧС России
  • Пожар в административном здании в Якутске. Фото © Telegram / МЧС России
    Пожар в административном здании в Якутске. Фото © Telegram / МЧС России
  • Пожар в административном здании в Якутске. Фото © Telegram / МЧС России
    Пожар в административном здании в Якутске. Фото © Telegram / МЧС России

Пожар в административном здании в Якутске. Фото © Telegram / МЧС России

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Ранее Лайф рассказывал, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание в шестом энергетическом котле ТЭЦ-16 на 3-й Хорошёвской улице в Москве. В результате происшествия никто не пострадал. Нарушений тепло- и электроснабжения потребителей удалось не допустить.

Илья Суриков
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  • МЧС России
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика

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