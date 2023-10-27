Из-за пожара в административном здании в Якутске люди вылезли на карнизы, чтобы спастись

В Якутске произошёл пожар в административном здании на проспекте Ленина. В результате случившегося погиб один человек, ещё восемь пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). На данный момент возгорание ликвидировано.

Пожар в административном здании в Якутске. Видео © Telegram / Mash

"Спасено 52 человека с помощью автолестницы и звеньями ГДЗС, из них передано в карету скорой помощи восемь человек и эвакуировано 25 человек. К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара один человек погиб", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании в Якутске. Видео © Telegram / МЧС России

Во время пожара работники офисов на последних этажах вылезли на карнизы, чтобы спастись от огня. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На месте работают дознаватель МЧС и специалисты пожарной лаборатории. Устанавливаются виновник пожара, причина и ущерб от возгорания.





