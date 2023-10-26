Более 40 животных погибли в результате пожара в контактном зоопарке в Саратове
Пожар в саратовском зоопарке. Обложка © Telegram / Юрий Юрин
Более 40 животных погибли при пожаре в контактном зоопарке в городском парке Саратова, сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин.
"По предварительным данным, в результате пожара погибли следующие животные: малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи, дикобразы. Погибло более 40 животных", — написал он в телеграм-канале.
Выжившие при пожаре в саратовском зоопарке животные. Фото © Telegram / МЧС Саратовской области
Как рассказали в пресс-службе саратовского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 06:45. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров, его тушили четыре расчёта. Специалисты устанавливают причины случившегося. Областная прокуратура также отчиталась о начале проверки.
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