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26 октября, 06:51
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Более 40 животных погибли в результате пожара в контактном зоопарке в Саратове

<p>Пожар в саратовском зоопарке. Обложка © <a href="https://t.me/u_yurin/1848" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Юрий Юрин</p>

Пожар в саратовском зоопарке. Обложка © Telegram / Юрий Юрин

Более 40 животных погибли при пожаре в контактном зоопарке в городском парке Саратова, сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин.

  • Сгоревший павильон саратовского зоопарка. Фото © Telegram / Прокуратура Саратовской области
    Сгоревший павильон саратовского зоопарка. Фото © Telegram / Прокуратура Саратовской области
  • Сгоревший павильон саратовского зоопарка. Фото © Telegram / МЧС Саратовской области
    Сгоревший павильон саратовского зоопарка. Фото © Telegram / МЧС Саратовской области
  • Сгоревший павильон саратовского зоопарка. Фото © Telegram / МЧС Саратовской области
    Сгоревший павильон саратовского зоопарка. Фото © Telegram / МЧС Саратовской области

Сгоревший павильон саратовского зоопарка. Фото © Telegram / Прокуратура Саратовской области

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"По предварительным данным, в результате пожара погибли следующие животные: малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи, дикобразы. Погибло более 40 животных", — написал он в телеграм-канале.

Выжившие при пожаре в саратовском зоопарке животные. Фото © Telegram / МЧС Саратовской области

Выжившие при пожаре в саратовском зоопарке животные. Фото © Telegram / МЧС Саратовской области

Как рассказали в пресс-службе саратовского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 06:45. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров, его тушили четыре расчёта. Специалисты устанавливают причины случившегося. Областная прокуратура также отчиталась о начале проверки.

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А в Ленинградской области вспыхнул пожар у одного из гипермаркетов. Перед этим местные жители слышали несколько "хлопков". На видео Лайфа — поднимающийся столб дыма и языки пламени.

Матвей Константинов
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