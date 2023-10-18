В Подмосковье мужчина заживо сгорел в машине, в которой жил после пожара в своей квартире
Житель Серпухова сгорел в машине, в которой жил последние полгода
Житель Подмосковья заживо сгорел в автомобиле, в котором жил после другого пожара. Об этом сообщает SHOT.
У 50-летнего Дмитрия из Серпухова полгода назад сгорела квартира на Московском шоссе. После происшествия он стал жить в своём автомобиле KIA. Однако вчера в машине произошло возгорание, вследствие которого мужчина погиб.
По предварительным данным, причиной происшествия стал непотушенный окурок. Сейчас следствие выясняет точные обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что семья с тремя детьми погибла в результате ночного пожара в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области. Причину смертоносного пожара будут устанавливать специалисты испытательно-пожарной лаборатории.
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