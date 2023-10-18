В Подмосковье мужчина заживо сгорел в машине, в которой жил после пожара в своей квартире

Житель Подмосковья заживо сгорел в автомобиле, в котором жил после другого пожара. Об этом сообщает SHOT.

У 50-летнего Дмитрия из Серпухова полгода назад сгорела квартира на Московском шоссе. После происшествия он стал жить в своём автомобиле KIA. Однако вчера в машине произошло возгорание, вследствие которого мужчина погиб.

По предварительным данным, причиной происшествия стал непотушенный окурок. Сейчас следствие выясняет точные обстоятельства случившегося.