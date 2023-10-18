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18 октября, 09:24

В Подмосковье мужчина заживо сгорел в машине, в которой жил после пожара в своей квартире

Житель Серпухова сгорел в машине, в которой жил последние полгода

Житель Подмосковья заживо сгорел в автомобиле, в котором жил после другого пожара. Об этом сообщает SHOT.

У 50-летнего Дмитрия из Серпухова полгода назад сгорела квартира на Московском шоссе. После происшествия он стал жить в своём автомобиле KIA. Однако вчера в машине произошло возгорание, вследствие которого мужчина погиб.

По предварительным данным, причиной происшествия стал непотушенный окурок. Сейчас следствие выясняет точные обстоятельства случившегося.

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Ранее Лайф рассказывал, что семья с тремя детьми погибла в результате ночного пожара в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области. Причину смертоносного пожара будут устанавливать специалисты испытательно-пожарной лаборатории.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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