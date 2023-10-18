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18 октября, 07:57

В центре Екатеринбурга тушат пожар на стройке ледовой арены

SHOT: В Екатеринбурге горит строящаяся на месте снесённой телебашни УГМК-арена

В Екатеринбурге возник крупный пожар на строительной площадке УГМК-арены. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, виднеется столб дыма, поднимающийся с места происшествия.

В Екатеринбурге горит строящаяся на месте снесённой телебашни УГМК-арена. Видео © SHOT

На место уже едут экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.

Спасатели потушили пожар в гостиничном комплексе в Якутске

Спасатели потушили пожар в гостиничном комплексе в Якутске

А ранее на востоке Москвы произошёл крупный пожар на территории автосервиса. В тушении приняли участие сто пожарных и 30 единиц техники. Пострадавших нет.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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