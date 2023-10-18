В центре Екатеринбурга тушат пожар на стройке ледовой арены
SHOT: В Екатеринбурге горит строящаяся на месте снесённой телебашни УГМК-арена
В Екатеринбурге возник крупный пожар на строительной площадке УГМК-арены. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, виднеется столб дыма, поднимающийся с места происшествия.
В Екатеринбурге горит строящаяся на месте снесённой телебашни УГМК-арена. Видео © SHOT
На место уже едут экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.
А ранее на востоке Москвы произошёл крупный пожар на территории автосервиса. В тушении приняли участие сто пожарных и 30 единиц техники. Пострадавших нет.
Обложка ©