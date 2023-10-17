Крупный пожар произошёл в автосервисе на востоке Москвы

Во вторник на востоке Москвы произошёл крупный пожар. Как сообщили в управлении аварийно-спасательной службы по столице, огонь охватил автосервис на Амурской улице.

На востоке Москвы на Амурской улице горит автосервис. Видео © LIFE

В ведомстве рассказали, что сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило около четырёх часов утра. Для тушения огня на Амурскую улицу выдвинулись 100 пожарных при поддержке 30 единиц техники.

Полностью справиться с возгоранием удалось около 06:30. По данным МЧС, в результате пожара обошлось без пострадавших. Причины возгорания неизвестны.