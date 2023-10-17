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17 октября, 03:43

Крупный пожар произошёл в автосервисе на востоке Москвы

МЧС: На востоке Москвы на площади 750 квадратных метров загорелся автосервис

Во вторник на востоке Москвы произошёл крупный пожар. Как сообщили в управлении аварийно-спасательной службы по столице, огонь охватил автосервис на Амурской улице.

На востоке Москвы на Амурской улице горит автосервис. Видео © LIFE

В ведомстве рассказали, что сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило около четырёх часов утра. Для тушения огня на Амурскую улицу выдвинулись 100 пожарных при поддержке 30 единиц техники.

Полностью справиться с возгоранием удалось около 06:30. По данным МЧС, в результате пожара обошлось без пострадавших. Причины возгорания неизвестны.

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Ранее сообщалось, что мощный пожар произошёл в селе Ясное в Приморском крае. По информации пресс-службы МЧС РФ, в результате происшествия погиб один человек и около 700 овец.

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LIFE

Алексей Соловьёв
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