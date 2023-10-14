Спасатели потушили пожар в гостиничном комплексе в Якутске
МЧС: Пожар в якутском гостиничном комплексе ликвидирован
Спасателям удалось потушить пожар в гостиничном комплексе Якутска площадью 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что пострадавших и погибших нет.
"В Якутске огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в гостиничном комплексе в Якутске полыхает крупный пожар. На текущий момент масштаб возгорания оценивают в 400 квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы МЧС России.
t.me / МЧС Республики Саха (Якутия)