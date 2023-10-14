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14 октября, 18:58

Спасатели потушили пожар в гостиничном комплексе в Якутске

МЧС: Пожар в якутском гостиничном комплексе ликвидирован

Спасателям удалось потушить пожар в гостиничном комплексе Якутска площадью 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что пострадавших и погибших нет.

"В Якутске огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в гостиничном комплексе в Якутске полыхает крупный пожар. На текущий момент масштаб возгорания оценивают в 400 квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы МЧС России.

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t.me / МЧС Республики Саха (Якутия)

Александра Мышляева
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