Спасатели потушили пожар в гостиничном комплексе в Якутске

Спасателям удалось потушить пожар в гостиничном комплексе Якутска площадью 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что пострадавших и погибших нет.

"В Якутске огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.