Появилось видео огненного фонтана на месте мощного пожара на газопроводе в ДНР

Газопровод высокого давления загорелся в посёлке Кутейниково в Амвросиевском районе ДНР. Как сообщается в телеграм-канале правительства республики, причины пожара выясняются.

Руководитель "Донбассгаза" Андрей Иченко и представители оперативных служб выехали на место происшествия. О пострадавших в результате ЧП неизвестно. Судя по кадрам очевидцев, огромный столб огня поднимается в небо на несколько метров. По словам свидетелей, из-за пожара в посёлке Кутейниково все машины разворачивают на Новоазовск.