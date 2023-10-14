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13 октября, 22:22

Появилось видео огненного фонтана на месте мощного пожара на газопроводе в ДНР

Газопровод высокого давления загорелся в посёлке Кутейниково ДНР

Газопровод высокого давления загорелся в посёлке Кутейниково в Амвросиевском районе ДНР. Как сообщается в телеграм-канале правительства республики, причины пожара выясняются.

Газопровод высокого давления загорелся в посёлке Кутейниково ДНР. Видео © t.me / itsdonetsk

Руководитель "Донбассгаза" Андрей Иченко и представители оперативных служб выехали на место происшествия. О пострадавших в результате ЧП неизвестно. Судя по кадрам очевидцев, огромный столб огня поднимается в небо на несколько метров. По словам свидетелей, из-за пожара в посёлке Кутейниково все машины разворачивают на Новоазовск.

В Ярославской области произошёл пожар на резервной нитке газопровода

В Ярославской области произошёл пожар на резервной нитке газопровода

Ранее в Вологодской области загорелся газопровод "Трансгаз-Ухта". ЧП обошлось без пострадавших.

Обложка ©

t.me / itsdonetsk

Андрей Бражников
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