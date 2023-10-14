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14 октября, 17:31

Пожар площадью 400 квадратных метров разгорелся в гостиничном комплексе в Якутске

<p>Пожар в гостиничном комплексе в Якутске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/12218" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Пожар в гостиничном комплексе в Якутске. Обложка © t.me / МЧС России

В гостиничном комплексе в Якутске полыхает крупный пожар. На текущий момент масштаб возгорания оценивают в 400 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы МЧС России.

"В Якутске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в гостиничном комплексе. В настоящее время самостоятельно эвакуировалось 50 человек. По предварительной информации, площадь пожара — 400 квадратных метров", говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 59 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.

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Ранее сегодня появилась информация о том, что в 1-м Иртышском проезде на востоке Москвы загорелось двухэтажное кирпичное здание. По предварительным оценкам, огонь охватил 120 квадратных метров.

Юрий Лысенко
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