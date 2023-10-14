Пожар площадью 400 квадратных метров разгорелся в гостиничном комплексе в Якутске
Пожар в гостиничном комплексе в Якутске. Обложка © t.me / МЧС России
В гостиничном комплексе в Якутске полыхает крупный пожар. На текущий момент масштаб возгорания оценивают в 400 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы МЧС России.
"В Якутске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в гостиничном комплексе. В настоящее время самостоятельно эвакуировалось 50 человек. По предварительной информации, площадь пожара — 400 квадратных метров", — говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекли 59 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
Ранее сегодня появилась информация о том, что в 1-м Иртышском проезде на востоке Москвы загорелось двухэтажное кирпичное здание. По предварительным оценкам, огонь охватил 120 квадратных метров.