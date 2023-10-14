Крупный пожар охватил двухэтажное здание на востоке Москвы
"360": Двухэтажное здание загорелось в 1-м Иртышском проезде на востоке Москвы
В 1-м Иртышском проезде на востоке Москвы загорелось двухэтажное кирпичное здание, сообщил источник телеканала "360". По предварительным данным, огонь охватил 120 квадратных метров.
"Наблюдается открытое горение на первом и втором этажах. Горят резиновые покрышки и мусор", — говорится в сообщении.
Ранг пожара повысили до первого. Источник уточнил, что в 12:27 пожарные устранили открытый огонь.
Ранее сообщалось, что газопровод высокого давления загорелся в посёлке Кутейниково в Амвросиевском районе ДНР. О пострадавших в результате ЧП неизвестно. Судя по кадрам очевидцев, огромный столб огня поднимался в небо на несколько метров.
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