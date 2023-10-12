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12 октября, 10:48

Пожар из-за короткого замыкания сорвал урок русского языка в школе в Анапе

В Анапе Краснодарского края в одной из школ прямо во время урока произошёл пожар из-за неисправной проводки. О случившемся пишет SHOT и публикует кадры ЧП.

В Анапе школьников эвакуировали из-за пожара. Видео © t.me / SHOT

Инцидент произошёл на уроке русского языка у девятиклассников в школе № 2. Как только огонь начал быстро распространяться по проводам, учитель сразу же объявил эвакуацию. Дым начал медленно заволакивать кабинет. Никто не пострадал. Сотрудники школы оперативно среагировали, потушив пожар до приезда спасателей. Причиной возгорания называется короткое замыкание.

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Ранее сообщалось, что сотрудники столичных аварийно-пожарных служб Москвы приступили к тушению пожара, произошедшего на территории нежилого здания на Варшавском шоссе. Информация о пострадавших не приводится.

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SHOT

Татьяна Миссуми
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