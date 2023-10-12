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11 октября, 21:00

В Москве на Варшавском шоссе произошёл пожар в торговом комплексе

Прокуратура Москвы: На Варшавском шоссе загорелся торговый комплекс

<p>Сотрудники МЧС тушат пожар на Варшавском шоссе в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/3050" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Сотрудники МЧС тушат пожар на Варшавском шоссе в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Сотрудники столичных аварийно-пожарных служб Москвы приступили к тушению пожара, произошедшего на территории нежилого здания на Варшавском шоссе. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Сотрудники МЧС тушат пожар на Варшавском шоссе в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в нежилом здании. По предварительной информации, возгорание произошло в торговом комплексе на Варшавском шоссе", — уточнили в прокуратуре.

Причина возгорания будет установлена по результатам соответствующих экспертиз. Информация о пострадавших не приводится.

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Алексей Соловьёв
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