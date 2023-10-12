В Москве на Варшавском шоссе произошёл пожар в торговом комплексе
Прокуратура Москвы: На Варшавском шоссе загорелся торговый комплекс
Сотрудники МЧС тушат пожар на Варшавском шоссе в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
Сотрудники столичных аварийно-пожарных служб Москвы приступили к тушению пожара, произошедшего на территории нежилого здания на Варшавском шоссе. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Сотрудники МЧС тушат пожар на Варшавском шоссе в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в нежилом здании. По предварительной информации, возгорание произошло в торговом комплексе на Варшавском шоссе", — уточнили в прокуратуре.
Причина возгорания будет установлена по результатам соответствующих экспертиз. Информация о пострадавших не приводится.
Ранее Лайф писал, на борту "боинга" авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Каира в Москву, произошёл небольшой пожар. Предварительно, у одного из пассажиров после посадки загорелся аккумулятор смартфона.