В Москве на Варшавском шоссе произошёл пожар в торговом комплексе

Сотрудники столичных аварийно-пожарных служб Москвы приступили к тушению пожара, произошедшего на территории нежилого здания на Варшавском шоссе. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Сотрудники МЧС тушат пожар на Варшавском шоссе в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в нежилом здании. По предварительной информации, возгорание произошло в торговом комплексе на Варшавском шоссе", — уточнили в прокуратуре.

Причина возгорания будет установлена по результатам соответствующих экспертиз. Информация о пострадавших не приводится.