На борту самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево произошёл пожар
В Шереметьево у пассажира самолёта "Аэрофлота" загорелся аккумулятор смартфона
На борту "боинга" авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Каира в Москву, произошёл небольшой пожар: у одного из пассажиров после посадки загорелся аккумулятор смартфона.
По данным SHOT, Boeing 737-800 уже был на стоянке в Шереметьево, а пассажиры шли к выходу, когда у одного из них прямо в руке загорелся телефон. Бортпроводники сразу воспользовались огнетушителем и ликвидировали возгорание.
Обошлось без пострадавших, а на борту немного обгорел ковролин. Самолёт от полётов не отстраняли, он продолжает выполнять другие рейсы.
А накануне, 10 октября, буйного пассажира вывели из самолёта "Аэрофлота" за то, что он перед самым вылетом устроил отвратительную перепалку с попутчиками. С чего начался скандал неизвестно, однако на кадрах, которые попали в редакцию Лайфа, видно, что мужчину никак не удавалось усадить в его кресло. В переговорах участвовали и его соседка по креслу, и члены экипажа, но пассажир всё не унимался и требовал к себе какого-то особого отношения.
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