На борту самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево произошёл пожар

На борту "боинга" авиакомпании "Аэрофлот", летевшего из Каира в Москву, произошёл небольшой пожар: у одного из пассажиров после посадки загорелся аккумулятор смартфона.

По данным SHOT, Boeing 737-800 уже был на стоянке в Шереметьево, а пассажиры шли к выходу, когда у одного из них прямо в руке загорелся телефон. Бортпроводники сразу воспользовались огнетушителем и ликвидировали возгорание.

Обошлось без пострадавших, а на борту немного обгорел ковролин. Самолёт от полётов не отстраняли, он продолжает выполнять другие рейсы.