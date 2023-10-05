У вонзившего вилку в соседа пассажира обнаружили два паспорта и ножницы

Задержанный пассажир "Аэрофлота" Алексей Ф., который набросился на попутчика с металлической вилкой, имеет гражданство России и Австралии. Как сообщает SHOT, во время обыска силовики обнаружили в его сумке два паспорта и длинные ножницы.

Пассажиры сами скрутили неадеквата, чтобы потом его передать полиции. Видео © Telegram / SHOT

Попутчики Алексея рассказали телеграм-каналу, что он с самого начала показался им подозрительным. Мужчина был в тёмной кепке, очках и маске с клапаном. А когда раздали еду, странный пассажир стал разгибать зубцы вилки, при этом параллельно на весь самолёт цитируя присказку про "один удар — четыре дырки". После этого Алексей и вовсе достал небольшой нож и спрятал его в рукав.

После того как неадекват напал с вилкой на соседа, ударив его в спину, плечо и грудь, его долго не могли скрутить четверо крепких мужчин. Всё из-за того, что агрессивный мужчина всячески сопротивлялся. После инцидента одна из пассажирок начала разговаривать с ним на английском. Алексей рассказал, что у него есть сын и жена, с которой у него проблемы, и о том, что он четыре года не был в России. По предварительным данным, мужчина был под наркотиками, сейчас проводится необходимая экспертиза.