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5 октября, 13:33

У вонзившего вилку в соседа пассажира обнаружили два паспорта и ножницы

SHOT: Набросившийся на попутчика с вилкой пассажир имеет двойное гражданство

Задержанный пассажир "Аэрофлота" Алексей Ф., который набросился на попутчика с металлической вилкой, имеет гражданство России и Австралии. Как сообщает SHOT, во время обыска силовики обнаружили в его сумке два паспорта и длинные ножницы.

Пассажиры сами скрутили неадеквата, чтобы потом его передать полиции. Видео © Telegram / SHOT

Попутчики Алексея рассказали телеграм-каналу, что он с самого начала показался им подозрительным. Мужчина был в тёмной кепке, очках и маске с клапаном. А когда раздали еду, странный пассажир стал разгибать зубцы вилки, при этом параллельно на весь самолёт цитируя присказку про "один удар — четыре дырки". После этого Алексей и вовсе достал небольшой нож и спрятал его в рукав.

После того как неадекват напал с вилкой на соседа, ударив его в спину, плечо и грудь, его долго не могли скрутить четверо крепких мужчин. Всё из-за того, что агрессивный мужчина всячески сопротивлялся. После инцидента одна из пассажирок начала разговаривать с ним на английском. Алексей рассказал, что у него есть сын и жена, с которой у него проблемы, и о том, что он четыре года не был в России. По предварительным данным, мужчина был под наркотиками, сейчас проводится необходимая экспертиза.

"Думал, ткну — и исчезнет": Вонзивший вилку в соседа пассажир оправдался, что долго не был в России

"Думал, ткну — и исчезнет": Вонзивший вилку в соседа пассажир оправдался, что долго не был в России

Как сообщал Лайф, всё произошло во время рейса из Бангкока в Москву. Дебошира выбесило, что мужчина качал сиденье, пока тот ел.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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