"Думал, ткну — и исчезнет": Вонзивший вилку в соседа пассажир оправдался, что долго не был в России
Набросившийся на попутчика с вилкой пассажир оправдался, что долго не был в РФ
35-летнего пассажира "Аэрофлота" Алексея Ф., который набросился на попутчика с металлической вилкой, задержали. Сейчас с буйным мужчиной работают полицейские, уточняет телеграм-канал SHOT. Судя по его эмоциональному состоянию, ему потребуется помощь врачей.
Признание набросившегося на попутчика с металлической вилкой пассажира "Аэрофлота" и его задержание. Видео © Telegram / SHOT
"Я просто встал и решил ткнуть. Думал, ткну — и он исчезнет куда-то. Провалится куда-то в бесконечность. Я просто в России не был четыре года. Я не понимаю, что происходит. Я думал, он сдохнет", — рассказал Алексей, когда его задержали.
Очевидцы отметили, что неадекват готовился напасть заранее: надел перчатки и разгибал зубцы вилки в стороны. Он успел ударить соседа три раза: в плечо, грудь и спину. После нападения дебошира скрутили, а пострадавшему оказал помощь один из пассажиров.
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Как сообщал Лайф, всё произошло во время рейса из Бангкока в Москву. Дебошира выбесило, что мужчина качал сиденье, пока тот ел.
Telegram / SHOT