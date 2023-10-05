"Думал, ткну — и исчезнет": Вонзивший вилку в соседа пассажир оправдался, что долго не был в России

35-летнего пассажира "Аэрофлота" Алексея Ф., который набросился на попутчика с металлической вилкой, задержали. Сейчас с буйным мужчиной работают полицейские, уточняет телеграм-канал SHOT. Судя по его эмоциональному состоянию, ему потребуется помощь врачей.

Признание набросившегося на попутчика с металлической вилкой пассажира "Аэрофлота" и его задержание. Видео © Telegram / SHOT

"Я просто встал и решил ткнуть. Думал, ткну — и он исчезнет куда-то. Провалится куда-то в бесконечность. Я просто в России не был четыре года. Я не понимаю, что происходит. Я думал, он сдохнет", — рассказал Алексей, когда его задержали.

Очевидцы отметили, что неадекват готовился напасть заранее: надел перчатки и разгибал зубцы вилки в стороны. Он успел ударить соседа три раза: в плечо, грудь и спину. После нападения дебошира скрутили, а пострадавшему оказал помощь один из пассажиров.