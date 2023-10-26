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26 октября, 14:04
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Густой дым окутал ТЭЦ в Москве из-за пожара в энергетическом котле

"Мосэнерго": Возгорание в шестом энергетическом котле ТЭЦ-16 ликвидировано

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в шестом энергетическом котле ТЭЦ-16 на 3-й Хорошёвской улице в Москве, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Мосэнерго".

Задымление в результате возгорания на ТЭЦ-16 в Москве. Видео © LIFE

"На ТЭЦ-16 около 15:30 произошло возгорание в районе энергетического котла № 6. По состоянию на 16:20 возгорание ликвидировано. Обрушения кровли не было. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала не проводилась", уточнили в пресс-службе.

Нарушений тепло- и электроснабжения потребителей удалось не допустить. Ведётся проверка причин происшествия. На кадрах Лайфа с места событий видно, что над крышей здания всё ещё поднимаются клубы дыма.

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О пожаре на объекте стало известно часом ранее. Тогда сообщалось, что на ТЭЦ-16 в результате возгорания обвалилась крыша, а внутри наблюдается факельное горение газопровода.

Обложка ©

LIFE

Юрий Лысенко
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