Густой дым окутал ТЭЦ в Москве из-за пожара в энергетическом котле

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в шестом энергетическом котле ТЭЦ-16 на 3-й Хорошёвской улице в Москве, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Мосэнерго".

Задымление в результате возгорания на ТЭЦ-16 в Москве. Видео © LIFE

"На ТЭЦ-16 около 15:30 произошло возгорание в районе энергетического котла № 6. По состоянию на 16:20 возгорание ликвидировано. Обрушения кровли не было. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала не проводилась", — уточнили в пресс-службе.

Нарушений тепло- и электроснабжения потребителей удалось не допустить. Ведётся проверка причин происшествия. На кадрах Лайфа с места событий видно, что над крышей здания всё ещё поднимаются клубы дыма.