Газопровод загорелся на ТЭЦ в Москве

В Москве вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 на 3-й Хорошёвской улице, там загорелся газопровод. Об этом пишет SHOT со ссылкой на свой источник, причины возгорания неизвестны.

Как уточнил собеседник издания, на место уже прибыли экстренные службы, все сотрудники ТЭЦ эвакуированы. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Спасатели приступят к тушению, когда на объекте будет полностью отключена электроэнергия. В результате возгорания у здания обвалилась крыша, внутри наблюдается факельное горение.