В МГУ произошёл пожар в хранилище книг
Спасатели ликвидировали открытое горение в хранилище книг в главном здании МГУ
В Москве в главном здании МГУ произошёл пожар. Как сообщает ТАСС, возгорание случилось в хранилище книг на четвёртом этаже.
"Пожарные выехали к главному зданию МГУ на сообщение о задымлении в хранилище книг на четвёртом этаже. Силы направлены по повышенному рангу сложности", — сказал представитель оперативных служб.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, ранг пожара понижен.
Ранее Лайф писал, что крупный пожар произошёл в автосервисе на востоке Москвы. С огнём боролись около 100 пожарных.
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ТАСС / Сергей Фадеичев