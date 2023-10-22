В МГУ произошёл пожар в хранилище книг

В Москве в главном здании МГУ произошёл пожар. Как сообщает ТАСС, возгорание случилось в хранилище книг на четвёртом этаже.

"Пожарные выехали к главному зданию МГУ на сообщение о задымлении в хранилище книг на четвёртом этаже. Силы направлены по повышенному рангу сложности", — сказал представитель оперативных служб.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, ранг пожара понижен.