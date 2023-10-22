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22 октября, 11:36

В МГУ произошёл пожар в хранилище книг

Спасатели ликвидировали открытое горение в хранилище книг в главном здании МГУ

В Москве в главном здании МГУ произошёл пожар. Как сообщает ТАСС, возгорание случилось в хранилище книг на четвёртом этаже.

"Пожарные выехали к главному зданию МГУ на сообщение о задымлении в хранилище книг на четвёртом этаже. Силы направлены по повышенному рангу сложности", — сказал представитель оперативных служб.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, ранг пожара понижен.

В Подмосковье мужчина заживо сгорел в машине, в которой жил после пожара в своей квартире

В Подмосковье мужчина заживо сгорел в машине, в которой жил после пожара в своей квартире

Ранее Лайф писал, что крупный пожар произошёл в автосервисе на востоке Москвы. С огнём боролись около 100 пожарных.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Дарья Нарыкова
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