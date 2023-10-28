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28 октября, 07:58

В Набережных Челнах произошёл мощный пожар в гостинице Kamarooms

В Набережных Челнах в гостинице Kamarooms произошёл крупный пожар. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что горят все четыре этажа здания. На месте работают семь пожарных расчётов. Информации о пострадавших пока не приводится. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9:40.

Крупный пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Видео © Telegram / SHOT

"Поступило сообщение о пожаре в здании отеля по Московскому проспекту, дом 159 в Набережных Челнах. Подразделения гарнизона прибыли, приступили к тушению, эвакуация людей организована. Информация уточняется", — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве на территории гостиницы "Узкое" в районе Ясенево произошёл пожар. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как из окон здания валит густой чёрный дым. Очаг возгорания был на третьем этаже.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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