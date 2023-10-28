В Набережных Челнах произошёл мощный пожар в гостинице Kamarooms

В Набережных Челнах в гостинице Kamarooms произошёл крупный пожар. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что горят все четыре этажа здания. На месте работают семь пожарных расчётов. Информации о пострадавших пока не приводится. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9:40.

Крупный пожар в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Видео © Telegram / SHOT

"Поступило сообщение о пожаре в здании отеля по Московскому проспекту, дом 159 в Набережных Челнах. Подразделения гарнизона прибыли, приступили к тушению, эвакуация людей организована. Информация уточняется", — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.