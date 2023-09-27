Свадьба в Ираке закончилась жутким пожаром и гибелью 100 человек

В Ираке в северной провинции Найнава случился пожар на свадебном торжестве, погибло около 100 человек, более 150 пострадали. За ситуацией следит Al Arabiya.

Около 100 человек погибли на свадьбе в Ираке, более 150 пострадали. Видео © X / North X

По предварительным данным, на мероприятии использовались фейерверки, что и привело к возгоранию. Огонь распространился очень быстро, так как в нарушение техники безопасности в свадебном зале были легковоспламеняющиеся панели. В результате некоторые части помещения обрушились.

Около 100 человек погибли на свадьбе в Ираке, более 150 пострадали. Видео © X / North X

Министерство здравоохранения Ирака направило подкрепление из Багдада и других провинций для оказания помощи пострадавшим. Задействовано большое количество машин скорой помощи для перевозки раненых. Борьба с огнём продолжается.