Свадьба в Ираке закончилась жутким пожаром и гибелью 100 человек
Al Arabiya: Около 100 человек погибли на свадьбе в Ираке, более 150 пострадали
В Ираке в северной провинции Найнава случился пожар на свадебном торжестве, погибло около 100 человек, более 150 пострадали. За ситуацией следит Al Arabiya.
По предварительным данным, на мероприятии использовались фейерверки, что и привело к возгоранию. Огонь распространился очень быстро, так как в нарушение техники безопасности в свадебном зале были легковоспламеняющиеся панели. В результате некоторые части помещения обрушились.
Министерство здравоохранения Ирака направило подкрепление из Багдада и других провинций для оказания помощи пострадавшим. Задействовано большое количество машин скорой помощи для перевозки раненых. Борьба с огнём продолжается.
А ранее более 120 человек погибли при взрыве на складе топлива в Карабахе. Перед мощным взрывом на заправке в Степанакерте собралась многокилометровая очередь из машин.
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