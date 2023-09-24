Регион

Уведомления отключены

24 сентября, 14:38

Шестнадцать рабочих погибли при пожаре в шахте в Китае

В результате пожара в шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибло шестнадцать человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошёл недалеко от города Паньчжоу в угольной шахте Шаньцзяошу около 08:00 (03:00 мск) по местному времени. По данным источника, огонь вспыхнул на конвейерной ленте. Шестнадцать человек остались заблокированными и не смогли выбраться.

"Киот сгорел дотла": Протоиерей счёл знаком обнаружение не тронутой огнём иконы с предсказанием в Севастополе

"Киот сгорел дотла": Протоиерей счёл знаком обнаружение не тронутой огнём иконы с предсказанием в Севастополе

Ранее Лайф сообщал, что в здании конюшни детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области произошёл пожар. В тушении возгорания принимали участие 16 человек и четыре единицы техники МЧС.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Yang Qing

Александра Мышляева
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров