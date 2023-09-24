Шестнадцать рабочих погибли при пожаре в шахте в Китае
В результате пожара в шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибло шестнадцать человек, сообщило Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошёл недалеко от города Паньчжоу в угольной шахте Шаньцзяошу около 08:00 (03:00 мск) по местному времени. По данным источника, огонь вспыхнул на конвейерной ленте. Шестнадцать человек остались заблокированными и не смогли выбраться.
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Ранее Лайф сообщал, что в здании конюшни детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области произошёл пожар. В тушении возгорания принимали участие 16 человек и четыре единицы техники МЧС.
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ТАСС / Zuma / Yang Qing