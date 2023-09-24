Шестнадцать рабочих погибли при пожаре в шахте в Китае

В результате пожара в шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибло шестнадцать человек, сообщило Центральное телевидение Китая.





Инцидент произошёл недалеко от города Паньчжоу в угольной шахте Шаньцзяошу около 08:00 (03:00 мск) по местному времени. По данным источника, огонь вспыхнул на конвейерной ленте. Шестнадцать человек остались заблокированными и не смогли выбраться.