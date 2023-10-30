Два человека пострадали при пожаре на газовой заправке в районе Шереметьева
На Международном шоссе в подмосковных Химках в районе аэропорта Шереметьево горят газовая заправка и две машины. Как пишет SHOT со ссылкой на источник, пострадали два человека.
Пожар на газовой заправке в Подмосковье. Видео © SHOT
По словам очевидцев, сначала они слышали два взрыва, после чего там появились языки пламени. На месте работают экстренные службы.
Два человека пострадали при пожаре на газовой заправке в Подмосковье. Видео © VK / "Химки Округ"
Причинами пожара уже заинтересовались в прокуратуре Московской области. Возгорание локализовано.
А вчера под Усинском Республики Коми взорвался нефтяной резервуар. Как сообщали власти, угрозы утечки и дальнейшего загрязнения нет. Известно об одном погибшем и двух пострадавших. По предварительным данным, причина — нарушение правил техники безопасности. Во время пожара пламя с резервуара временного содержания нефтепродуктов перекинулось на соседний, который заполнен нефтью. Возгорание уже локализовано.
VK / "Химки Округ"