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30 октября, 06:34

Два человека пострадали при пожаре на газовой заправке в районе Шереметьева

На Международном шоссе в подмосковных Химках в районе аэропорта Шереметьево горят газовая заправка и две машины. Как пишет SHOT со ссылкой на источник, пострадали два человека.

Пожар на газовой заправке в Подмосковье. Видео © SHOT

По словам очевидцев, сначала они слышали два взрыва, после чего там появились языки пламени. На месте работают экстренные службы.

Два человека пострадали при пожаре на газовой заправке в Подмосковье. Видео © VK / "Химки Округ"

Причинами пожара уже заинтересовались в прокуратуре Московской области. Возгорание локализовано.

  • Место пожара на газовой заправке в Подмосковье. Фото © Telegram / "Прокуратура Московской области"
    Место пожара на газовой заправке в Подмосковье. Фото © Telegram / "Прокуратура Московской области"
  • Место пожара на газовой заправке в Подмосковье. Фото © Telegram / "Прокуратура Московской области"
    Место пожара на газовой заправке в Подмосковье. Фото © Telegram / "Прокуратура Московской области"
  • Место пожара на газовой заправке в Подмосковье. Фото © Telegram / "Прокуратура Московской области"
    Место пожара на газовой заправке в Подмосковье. Фото © Telegram / "Прокуратура Московской области"

Место пожара на газовой заправке в Подмосковье. Фото © Telegram / "Прокуратура Московской области"

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А вчера под Усинском Республики Коми взорвался нефтяной резервуар. Как сообщали власти, угрозы утечки и дальнейшего загрязнения нет. Известно об одном погибшем и двух пострадавших. По предварительным данным, причина — нарушение правил техники безопасности. Во время пожара пламя с резервуара временного содержания нефтепродуктов перекинулось на соседний, который заполнен нефтью. Возгорание уже локализовано.

Обложка ©

VK / "Химки Округ"

Матвей Константинов
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