В Коми огонь с резервуара перекинулся на соседний, который заполнен нефтью

Пламя с резервуара временного содержания нефтепродуктов в Усинском районе Республики Коми перекинулось на соседний, который заполнен нефтью. Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

Пожар на нефтяном резервуаре в Усинском районе Республики Коми. Видео © Telegram / МЧС России

"Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть", — написала она в телеграм-канале.

Министр уточнила, что первая ёмкость развалилась, её тушат. По её словам, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров. Киселевич указала, что угрозы нет — нефтепровод расположен под землёй. Резервуары поблизости наполнены водой.