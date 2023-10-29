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29 октября, 15:12

В Коми огонь с резервуара перекинулся на соседний, который заполнен нефтью

Пламя с резервуара временного содержания нефтепродуктов в Усинском районе Республики Коми перекинулось на соседний, который заполнен нефтью. Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

Пожар на нефтяном резервуаре в Усинском районе Республики Коми. Видео © Telegram / МЧС России

"Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть", — написала она в телеграм-канале.

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Министр уточнила, что первая ёмкость развалилась, её тушат. По её словам, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров. Киселевич указала, что угрозы нет — нефтепровод расположен под землёй. Резервуары поблизости наполнены водой.

Напомним, что в Коми под Усинском взорвался нефтяной резервуар. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич заявила о том, что угрозы утечки и возможного загрязнения нет. В результате ЧП один человек погиб, ещё двое пострадали. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил техники безопасности подрядчиком. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Илья Суриков
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