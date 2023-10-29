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29 октября, 11:22

В Коми один человек погиб и двое пострадали при пожаре на нефтяном резервуаре

Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на нефтяном резервуаре в Коми. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил техники безопасности подрядчиком. Об этом сообщает пресс-служба "ЛУКойл-Коми".

В Коми взорвался нефтяной резервуар. Видео ©Telegram / KomiLeaks

"Пресс-служба сообщает о возгорании выведенного из эксплуатации резервуара в районе посёлка Верхнеколвинск на территории муниципального образования "Усинск" Республики Коми при проведении работ подрядной организацией "Эколайф", — говорится в сообщении компании.

В настоящее время спасатели ликвидируют пожар.

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Напомним, что в Коми под Усинском взорвался нефтяной резервуар. По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерины Киселевич, угрозы утечки и возможного загрязнения нет.

Обложка ©

Telegram / KomiLeaks

Дарья Нарыкова
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