Нефтяной резервуар взорвался в Коми

Рядом с посёлком Верхнеколвинск под городом Усинском в Коми взорвался резервуар для хранения нефти, в результате пострадал один человек. Об этом заявила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

В Коми взорвался нефтяной резервуар. Видео ©Telegram / KomiLeaks

"Произошёл взрыв резервуара временного содержания нефти. Объект ТПП "ЛУКойл-Усинскнефтегаз". По предварительным данным, есть один пострадавший", — написала она в телеграм-канале.