Нефтяной резервуар взорвался в Коми
В Коми под Усинском взорвался нефтяной резервуар, пострадал один человек
Рядом с посёлком Верхнеколвинск под городом Усинском в Коми взорвался резервуар для хранения нефти, в результате пострадал один человек. Об этом заявила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.
В Коми взорвался нефтяной резервуар. Видео ©Telegram / KomiLeaks
"Произошёл взрыв резервуара временного содержания нефти. Объект ТПП "ЛУКойл-Усинскнефтегаз". По предварительным данным, есть один пострадавший", — написала она в телеграм-канале.
Киселевич добавила, что резервуар был пустой, так как проходили мероприятия по очистке. По её словам, угрозы утечки и возможного загрязнения нет. Предположительно, сдетонировали остаточные газы. После случившегося работа дожимной насосной станции ДНС-7 остановлена. На месте работают семь пожарных подразделений.
Ранее в районе Афипского НПЗ в Краснодарском крае прозвучал сильный взрыв. В региональном оперштабе уточнили, что произошло локальное возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, которое было оперативно ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал. Инфраструктура НПЗ значительных повреждений не получила. Момент взрыва сняли на видео.
Telegram / KomiLeaks