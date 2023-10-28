Названа предварительная причина трагедии на шахте в Казахстане

Авария на шахте в Карагандинской области в Казахстане произошла, скорее всего, из-за возгорания и последовавшего взрыва метановоздушной смеси. Об этом сообщил аким (губернатор) Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в ходе брифинга.

"Предварительная версия говорит о том, что на лаве (шахты. — Прим. Лайфа) произошло возгорание. На поверхность из 252 шахтёров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением", — пояснил губернатор региона.

Булекпаев указал, что в результате ЧП погибло 33 человека, до сих пор неизвестна судьба 13 горняков. Их поиски продолжаются.