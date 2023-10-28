Названа предварительная причина трагедии на шахте в Казахстане
Аким Карагандинской области: Авария в шахте произошла из-за взрыва метана
Авария на шахте в Карагандинской области в Казахстане произошла, скорее всего, из-за возгорания и последовавшего взрыва метановоздушной смеси. Об этом сообщил аким (губернатор) Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в ходе брифинга.
"Предварительная версия говорит о том, что на лаве (шахты. — Прим. Лайфа) произошло возгорание. На поверхность из 252 шахтёров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением", — пояснил губернатор региона.
Булекпаев указал, что в результате ЧП погибло 33 человека, до сих пор неизвестна судьба 13 горняков. Их поиски продолжаются.
По словам первого замдиректора карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадия Силинского, именно взрыв метановоздушной смеси привёл к такому большому количеству жертв. Он пояснил, что ударная волна, которая последовала за взрывом, распространилась на два километра от очага возгорания и вызвала масштабные последствия.
Напомним, взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл утром 28 октября. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Изначально сообщалось, что погибло 11 человек, позже число жертв увеличилось до 16, а затем — до 28. Президент Казахстана объявил 29 октября днём общенационального траура.
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