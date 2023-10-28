Число погибших в аварии на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 16
Число погибших в результате трагедии на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 16 человек. Как сообщили в пресс-службе компании "АрселорМиттал Темиртау", идут поиски 31 человека.
"На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтёра продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтёров", — заявили в компании – владельце шахты.
В эти минуты на месте аварии продолжают работать спасатели. Для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии.
Авария на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошла сегодня утром. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана. Изначально сообщалось о 11 погибших и 18 пострадавших, однако часть рабочих всё ещё находятся под землёй. Шахта принадлежит компании "АрселорМиттал Темиртау", и это далеко не первая крупная трагедия на её предприятиях. В ноябре прошлого года на шахте имени Ленина в Шахтинске при выбросе газа погибло пять рабочих. Летом этого года ЧП повторилось на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, которая также унесла жизнь пяти горняков. Тогда же на шахте "Саранская" в Казахстане вспыхнул пожар, однако в ходе него обошлось без пострадавших.
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