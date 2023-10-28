Число погибших в аварии на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 16

Авария на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошла сегодня утром. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана. Изначально сообщалось о 11 погибших и 18 пострадавших, однако часть рабочих всё ещё находятся под землёй. Шахта принадлежит компании "АрселорМиттал Темиртау", и это далеко не первая крупная трагедия на её предприятиях. В ноябре прошлого года на шахте имени Ленина в Шахтинске при выбросе газа погибло пять рабочих. Летом этого года ЧП повторилось на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, которая также унесла жизнь пяти горняков. Тогда же на шахте "Саранская" в Казахстане вспыхнул пожар, однако в ходе него обошлось без пострадавших.