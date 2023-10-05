В шахте в Башкирии трое рабочих упали с высоты, двоих госпитализировали
Шахта в Башкирии, где трое рабочих упали с высоты. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан
В Башкирии в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината трое рабочих упали с высоты. Об этом рассказали в региональном МЧС РФ. Уточняется, что инцидент случился утром 5 октября. Госпитализированы двое пострадавших, ещё одного ищут горноспасатели.
"По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте -440 метров в стволе шахты произошло падение троих рабочих", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Известно, что ЧП произошло на шахте "Скипо-Клетевая". Пострадавших рабочих доставили в Учалинскую центральную районную больницу. В МЧС добавили, что на данный момент шахта работает в штатном режиме, там не проводили эвакуацию.
Ранее Лайф рассказывал о том, что из-за пожара в шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли 16 человек. Инцидент произошёл недалеко от города Паньчжоу в угольной шахте Шаньцзяошу. Люди остались заблокированными и не смогли выбраться.