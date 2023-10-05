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5 октября, 07:59

В шахте в Башкирии трое рабочих упали с высоты, двоих госпитализировали

<p>Шахта в Башкирии, где трое рабочих упали с высоты. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchsrb01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостан</a></p>

Шахта в Башкирии, где трое рабочих упали с высоты. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

В Башкирии в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината трое рабочих упали с высоты. Об этом рассказали в региональном МЧС РФ. Уточняется, что инцидент случился утром 5 октября. Госпитализированы двое пострадавших, ещё одного ищут горноспасатели.

"По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте -440 метров в стволе шахты произошло падение троих рабочих", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Известно, что ЧП произошло на шахте "Скипо-Клетевая". Пострадавших рабочих доставили в Учалинскую центральную районную больницу. В МЧС добавили, что на данный момент шахта работает в штатном режиме, там не проводили эвакуацию.

Ранее Лайф рассказывал о том, что из-за пожара в шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли 16 человек. Инцидент произошёл недалеко от города Паньчжоу в угольной шахте Шаньцзяошу. Люди остались заблокированными и не смогли выбраться.

Илья Суриков
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