В шахте в Башкирии трое рабочих упали с высоты, двоих госпитализировали

В Башкирии в шахте Учалинского горно-обогатительного комбината трое рабочих упали с высоты. Об этом рассказали в региональном МЧС РФ. Уточняется, что инцидент случился утром 5 октября. Госпитализированы двое пострадавших, ещё одного ищут горноспасатели.

"По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте -440 метров в стволе шахты произошло падение троих рабочих", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Известно, что ЧП произошло на шахте "Скипо-Клетевая". Пострадавших рабочих доставили в Учалинскую центральную районную больницу. В МЧС добавили, что на данный момент шахта работает в штатном режиме, там не проводили эвакуацию.