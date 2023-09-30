Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 15:08

В Киеве прямо на дорогу упал строящийся мост

<p>Последствия падения моста в Киеве. Обложка © Telegram / "Реальный Киев"</p>

Последствия падения моста в Киеве. Обложка © Telegram / "Реальный Киев"

В киевском районе Шулявка прямо на перегороженную проезжую часть упал строящийся мост. На опубликованном в Сети видео — момент обрушения конструкции. Как сообщили в администрации столицы Незалежной, на месте работают специалисты, которые выясняют причину инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет.

Момент и последствия падения моста в Киеве. Видео © Telegram / "Реальный Киев"

"Во время работ по реконструкции Дегтярёвского путепровода произошла чрезвычайная ситуация — при монтаже произошёл обвал балок", сообщили власти.

В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской

В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской

Лайф писал, что ЮНЕСКО включило ряд объектов в Киеве и Львове в перечень культурного наследия под угрозой. Соответствующее решение приняли в ходе заседания комитета по мировому культурному наследию в Эр-Рияде.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров