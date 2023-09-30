В Киеве прямо на дорогу упал строящийся мост
Последствия падения моста в Киеве. Обложка © Telegram / "Реальный Киев"
В киевском районе Шулявка прямо на перегороженную проезжую часть упал строящийся мост. На опубликованном в Сети видео — момент обрушения конструкции. Как сообщили в администрации столицы Незалежной, на месте работают специалисты, которые выясняют причину инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет.
Момент и последствия падения моста в Киеве. Видео © Telegram / "Реальный Киев"
"Во время работ по реконструкции Дегтярёвского путепровода произошла чрезвычайная ситуация — при монтаже произошёл обвал балок", — сообщили власти.
Лайф писал, что ЮНЕСКО включило ряд объектов в Киеве и Львове в перечень культурного наследия под угрозой. Соответствующее решение приняли в ходе заседания комитета по мировому культурному наследию в Эр-Рияде.