ЮНЕСКО отнесло объекты в Киеве и Львове к культурному наследию под угрозой

ЮНЕСКО включило ряд объектов в Киеве и Львове в перечень культурного наследия под угрозой на фоне конфликта на Украине. По данным AFP, такое решение приняли в ходе заседания комитета по мировому культурному наследию в Эр-Рияде.

"Софийский собор и монастырские постройки в Киеве, а также исторический центр Львова включили в список культурного наследия под угрозой", — отметили в ЮНЕСКО.

Причём комитет принял решение не добавлять в список Венецию, хотя об этом просили эксперты организации.