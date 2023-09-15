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15 сентября, 16:26

ЮНЕСКО отнесло объекты в Киеве и Львове к культурному наследию под угрозой

ЮНЕСКО включило ряд объектов в Киеве и Львове в перечень культурного наследия под угрозой на фоне конфликта на Украине. По данным AFP, такое решение приняли в ходе заседания комитета по мировому культурному наследию в Эр-Рияде.

"Софийский собор и монастырские постройки в Киеве, а также исторический центр Львова включили в список культурного наследия под угрозой", — отметили в ЮНЕСКО.

Причём комитет принял решение не добавлять в список Венецию, хотя об этом просили эксперты организации.

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Ранее Лайф писал, что на Украине 20 объектов вошли в список по усиленной защите ЮНЕСКО. Нападение на них будет расцениваться "как серьёзное нарушение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае военного конфликта" от 1954 года.

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ТАСС / Владимир Саяпин

Никита Осипов
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