ЮНЕСКО отнесло объекты в Киеве и Львове к культурному наследию под угрозой
ЮНЕСКО включило ряд объектов в Киеве и Львове в перечень культурного наследия под угрозой на фоне конфликта на Украине. По данным AFP, такое решение приняли в ходе заседания комитета по мировому культурному наследию в Эр-Рияде.
"Софийский собор и монастырские постройки в Киеве, а также исторический центр Львова включили в список культурного наследия под угрозой", — отметили в ЮНЕСКО.
Причём комитет принял решение не добавлять в список Венецию, хотя об этом просили эксперты организации.
Ранее Лайф писал, что на Украине 20 объектов вошли в список по усиленной защите ЮНЕСКО. Нападение на них будет расцениваться "как серьёзное нарушение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае военного конфликта" от 1954 года.
ТАСС / Владимир Саяпин