На Украине 20 объектов вошли в список по усиленной защите ЮНЕСКО

Находящиеся на Украине 20 объектов внесены в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО в распространённом коммюнике.

Речь идёт, в частности, об объектах в Киеве, Одессе и Харькове. Нападение на них будет расценено "как серьёзное нарушение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае военного конфликта 1954 года". Также в организации планируют провести обучение по этому вопросу для сотрудников силовых органов.