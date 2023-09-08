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7 сентября, 22:13

На Украине 20 объектов вошли в список по усиленной защите ЮНЕСКО

Находящиеся на Украине 20 объектов внесены в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО в распространённом коммюнике.

Речь идёт, в частности, об объектах в Киеве, Одессе и Харькове. Нападение на них будет расценено "как серьёзное нарушение Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае военного конфликта 1954 года". Также в организации планируют провести обучение по этому вопросу для сотрудников силовых органов.

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А ранее вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой выступил с предложением прекратить членство России в ЮНЕСКО. Причиной послужила критика, которую в организации вызвал российский законопроект, допускающий в некоторых случаях сплошные вырубки лесов для туристического освоения озера Байкал.

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freepik.com / teksomolika

Лариса Сафронова
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