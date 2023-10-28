Взрыв на угольной шахте в Казахстане унёс жизнь 11 горняков

"Сегодня на шахте им. Костенко произошёл пожар, который, к нашему большому сожалению, привёл к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек. <…> На момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность выведено 205 шахтёров", — сообщил он.

Это не первая трагедия на шахтах компании "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане. Осенью 2021 года шесть человек погибли при выбросе метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области. В июне 2022 года на металлургическом комбинате предприятия погибли четверо рабочих, ещё один пострадал. В ноябре прошлого года на шахте имени Ленина в Шахтинске при выбросе газа погибло пять рабочих. Летом этого года трагедия повторилась на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, которая также унесла жизнь пяти горняков. Тогда же на шахте "Саранская" в Казахстане вспыхнул пожар, однако в ходе него обошлось без пострадавших.