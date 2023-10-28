Число погибших при ЧП на шахте в Казахстане выросло до 28, 18 пропали без вести
Родные шахтёров, погибших на шахте имени Костенко в Казахстане. Обложка © t.me / Aqorda
В Казахстане возросло количество жертв в результате аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, по последним данным, погибло 28 человек.
"Обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтёров продолжаются", — отмечено в сообщении МЧС республики.
Ранее сообщалось о 21 погибшем шахтёре.
Напомним, взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл утром 28 октября. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Изначально сообщалось, что погибло 11 человек, позже число жертв увеличилось до 16, а затем — до 21. Президент Казахстана объявил 29 октября днём общенационального траура.
Это уже не первая крупная трагедия на предприятиях компании "Арселор Миттал Темиртау". В ноябре 2022 года на шахте имени Ленина в Шахтинске при выбросе газа погибло пять рабочих. Летом этого года трагедия случилась на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области. В результате погибло пять горняков. Кроме того, пожар произошёл на шахте "Саранская", обошлось без пострадавших и жертв.