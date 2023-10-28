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28 октября, 10:01

Число погибших при ЧП на шахте в Казахстане выросло до 28, 18 пропали без вести

<p>Родные шахтёров, погибших на шахте имени Костенко в Казахстане. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/aqorda_resmi/13006" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aqorda</a></p>

Родные шахтёров, погибших на шахте имени Костенко в Казахстане. Обложка © t.me / Aqorda

В Казахстане возросло количество жертв в результате аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, по последним данным, погибло 28 человек.

"Обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтёров продолжаются", — отмечено в сообщении МЧС республики.

Ранее сообщалось о 21 погибшем шахтёре.

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Напомним, взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл утром 28 октября. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Изначально сообщалось, что погибло 11 человек, позже число жертв увеличилось до 16, а затем — до 21. Президент Казахстана объявил 29 октября днём общенационального траура.

Это уже не первая крупная трагедия на предприятиях компании "Арселор Миттал Темиртау". В ноябре 2022 года на шахте имени Ленина в Шахтинске при выбросе газа погибло пять рабочих. Летом этого года трагедия случилась на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области. В результате погибло пять горняков. Кроме того, пожар произошёл на шахте "Саранская", обошлось без пострадавших и жертв.

Дарья Нарыкова
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