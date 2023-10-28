Число погибших при ЧП на шахте в Казахстане выросло до 28, 18 пропали без вести

В Казахстане возросло количество жертв в результате аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, по последним данным, погибло 28 человек.

Это уже не первая крупная трагедия на предприятиях компании "Арселор Миттал Темиртау". В ноябре 2022 года на шахте имени Ленина в Шахтинске при выбросе газа погибло пять рабочих. Летом этого года трагедия случилась на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области. В результате погибло пять горняков. Кроме того, пожар произошёл на шахте "Саранская", обошлось без пострадавших и жертв.