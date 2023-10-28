Путин выразил соболезнования Токаеву после ЧП на угольной шахте в Казахстане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву после аварии на угольной шахте в Карагандинской области республики. По последним данным, там погибло 28 человек.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области", — сказано в сообщении на сайте Кремля.
Путин попросил передать слова сочувствия семьям погибших горняков и пожелания выздоровления пострадавшим. Президент РФ выразил надежду на спасение шахтёров, которые ещё остаются под землёй.
Как сообщал Лайф, взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл утром 28 октября. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Изначально сообщалось, что погибло 11 человек, позже число жертв стало расти. По последним данным, в результате случившегося погибло 28 человек.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров