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28 октября, 09:51
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Путин выразил соболезнования Токаеву после ЧП на угольной шахте в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву после аварии на угольной шахте в Карагандинской области республики. По последним данным, там погибло 28 человек.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области", — сказано в сообщении на сайте Кремля.

Путин попросил передать слова сочувствия семьям погибших горняков и пожелания выздоровления пострадавшим. Президент РФ выразил надежду на спасение шахтёров, которые ещё остаются под землёй.

Токаев поручил прекратить сотрудничество с владельцем шахты после трагедии

Токаев поручил прекратить сотрудничество с владельцем шахты после трагедии

Как сообщал Лайф, взрыв на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане произошёл утром 28 октября. В момент трагедии там находилось 252 горняка. Изначально сообщалось, что погибло 11 человек, позже число жертв стало расти. По последним данным, в результате случившегося погибло 28 человек.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Никита Осипов
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