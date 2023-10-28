Путин выразил соболезнования Токаеву после ЧП на угольной шахте в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву после аварии на угольной шахте в Карагандинской области республики. По последним данным, там погибло 28 человек.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области", — сказано в сообщении на сайте Кремля.

Путин попросил передать слова сочувствия семьям погибших горняков и пожелания выздоровления пострадавшим. Президент РФ выразил надежду на спасение шахтёров, которые ещё остаются под землёй.